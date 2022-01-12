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«Арсенал» может подписать Юри Тилеманса летом

«Арсенал» может подписать Юри Тилеманса летом
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может сменить клуб ближайшим летом. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах бельгийца заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» считает, что в случае попадания команды в Лигу чемпионов они смогут заинтересовать 24-летнего бельгийца, который не планирует продлевать контракт со своим нынешним клубом. За год до истечения срока действия договора он может перейти в состав лондонского клуба.

Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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В текущем сезоне Тилеманс провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге и забил 5 голов.

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