Три удаления и семь голов. Видеообзор победы «Фиорентины» над «Наполи» в Кубке Италии

13 января проходил матч 1/8 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу «фиалок».

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Счёт в игре на 41-й минуте открыл Душан Влахович. В качестве ассистента выступил Риккардо Сапонара. Сапонара принял мяч у левого края штрафной после навеса с противоположного фланга, ушёл от соперника и выполнил передачу на Влаховича, который пробросил мяч мимо Акселя Туанзебе и забил гол. Однако через 3 минуты Дрис Мертенс сравнял счёт. Дрис по дуге отправил мяч в правый угол.



Вратарь флорентийского клуба Бартломей Дронговский был удалён на 47-й минуте. На 57-й минуте Кристиано Бираги вывел гостей вперёд.



На 84-й минуте был удалён Ирвин Лосано. В конце второго тайма Фабиан Руис оставил свою команду вдевятером.



На 95-й минуте Андреа Петанья сравнял счёт. На 106-й минуте гол забил Лоренцо Венути, затем преимущество укрепил Кшиштоф Пёнтек. Юссеф Мале установил итоговый счёт на 120-й минуте — 5:2.