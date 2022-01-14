Шевченко отреагировал на поражение «Дженоа» от «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, возглавляющий «Дженоа», отреагировал на поражение генуэзцев в 1/8 финала Кубка Италии от «Милана» (1:3) в дополнительное время.



«Футболисты «Дженоа» приложили достаточно усилий и показали хорошую и качественную игру. Это было достойное и содержательное выступление. Мы создавали моменты и контролировали игру. Конечно, я не очень доволен результатом, но игра была хорошей.



Возвращение на Сан-Сиро уже в качестве тренера? Я всегда рад вернуться сюда, на Сан-Сиро, приём болельщиков «Милана» был фантастическим, и я благодарю их за это. Я также хочу поблагодарить болельщиков «Дженоа», которые прибыли сюда, чтобы поддержать команду», — цитирует Шевченко Football Italia.

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