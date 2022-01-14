«Тоже хочешь на трансфер? Выставлен». Шешуков рассказал, как «Спартак» продавал игроков

Бывший футболист «Спартака» Александр Шешуков рассказал, как экс-наставник красно-белых Валерий Карпин принимал решения о продаже футболистов.

«Была история с Саенко, Джанаевым и Йиранеком. Сослана просто отдали в «Терек» на 2,5 года, хотя он не хотел уходить — и все в команде это знали. Но «Спартак» же тогда взял Диканя, и в «Тереке» попросили кого-то на замену. В итоге отдали Джанаева против его воли. А когда убирали Саенко с Йиранеком, я встал и заступился за парней. Карпин перевел взгляд: «Ты тоже на трансфер хочешь?» Ну, я сказал, что если хотите, то выставляйте. Он тут же добавил: «Окей, уже выставлен».

Я же знал, из-за чего их выгоняли. Эта история случилась в 2010-м на сборах в Эстонии — поехали туда тренироваться, пока в Москве торфяники горели. Был командный ужин, после — свободное время до 23.00. Ну, мы чуть задержались и пришли после отбоя: кто-то вернулся в час, кто-то в половину второго. На следующий день была тренировка, все позанимались и ничего не подозревали. Оказалось, что после начали проверять камеры наблюдения и вычислили, что якобы к Йиранеку и Саенко зашли какие-то девушки.

Лично я ничего такого не видел. И меня возмутило, что на трансфер выставили их двоих, хотя накосячили, по сути, все, опоздав к отбою. Поэтому и сказал Карпину, что режим нарушила вся команда и несправедливо наказывать двоих.

Потом мы дополнительно ходили к Карпину втроем-вчетвером и просили оставить ребят. А уже после всех событий, перед Новым годом, я заезжал к нему в офис и извинялся за то, что, возможно, в каких-то моментах резковато отвечал или наговорил лишнего. В конце концов, я не святой и в некоторых ситуациях точно был неправ.

В итоге он меня выслушал, мы пообщались нормально. Но из дубля, куда меня перевели, я так и не вернулся. Карпин сказал: «Все окей, но в любом случае езжай на сборы с ними, а там посмотрим». В итоге первый сбор я провел с дублем, а вместо второго меня, Федю Кудряшова и Егора Филиппенко отцепили и от основы, и от молодежки — отправили в спартаковский манеж. Там мы две недели занимались с Родионовым — по контракту клуб был обязан выделить тренера с соответствующей лицензией, а мы — выполнять все упражнения и соблюдать трудовой договор», — приводит слова Шешукова «Спорт-экспресс».

Напомним, в ходе своей профессиональной карьеры Шешуков выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику», «Луч-Энергию» и другие российские клубы.