Нападающий «Химок» перейдёт в «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Химок» Камран Алиев выкупил свой контракт у подмосковного клуба и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
23-летний российский нападающий первую часть сезона провёл в аренде в клубе «СКА-Хабаровск». Он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Камран Алиев является воспитанником «Химок». Контракт футболиста с подмосковным клубом был рассчитан до июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 400 тыс.
Напомним, перед зимней паузой в РПЛ «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 18 матчах. Ранее стало известно, что подмосковный клуб на правах свободного агента пополнил Павел Мамаев. Также «Химки» объявили о подписании защитника Юрия Жиркова.
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