Ломовицкий: телеграм Заремы читал — заходил туда и видел всё. Как, думаю, и весь «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал об эмоциональном давлении в социальных сетях.



«Во-первых, «Спартак» все обсуждают, а футболисты это читают. Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел всё. Как, думаю, и вся команда. После поражений в директе инстаграма больше сотни сообщений – старшие даже говорили молодым, чтобы ничего не читали.



Когда только начинаешь, конечно, реагируешь на это. Сейчас я уже по-другому всё воспринимаю. В директ пишут всем игрокам – и в «Химках», и в «Арсенале». Когда случайно наступил на голову Марио Фернандесу, такое началось! Я даже не заметил, что наступил, а по телевизору казалось, что я жёстко прошел по его голове и начал с судьёй разговаривать. Мы с рефом ещё что-то поулыбались, камера нас поймала, выглядело в итоге, что я смеюсь стою.



А это было вообще не так, но сообщений получил очень много – про семью и про всё, очень запоминающиеся. И каждому же не объяснишь, что это не специально было, что случайно так получилось», — цитирует Ломовицкого Sports.ru.