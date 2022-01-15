«Зенит» проявляет интерес к нападающему сборной Польши

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адаму Буксу, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своём «твиттере».

Букса выступает за «Нью-Инглэнд Революшн» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 7 млн.

В прошлом сезоне MLS Букса принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

В 2021 году Букса дебютировал за национальную команду Польши, в которой забил 5 голов в 5 матчах.

На зимний перерыв Дзюба ушел на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее стало известно, что на сборах в Дубае «Зенит» встретится с «Ботевом» из Болгарии (22 января), а затем сыграет с «Жилиной» из Словакии (25 января). В начале февраля команда примет участие в «Атлантик Кап», где соперниками «Зенита» станут «Мидтьюланд», «Брейдаблик» и «Стокгольм».