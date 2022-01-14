«Зенит» закупился на € 40 млн и изменил всё три года назад. Ждать ли подобного этой зимой?

Первый титул при Сергее Семаке «Зенит» взял не только за счёт тактических идей тренера. В сезоне-2018/2019 команда тоже быстро вскочила на первое место, но к декабрю сдала. Неудивительно, ведь тренер получил раздутое кадровое наследство от Роберто Манчини, летом ему привезли переломанного Клаудио Маркизио, а обойму он формировал по ходу сезона. Изначально всё шло неплохо. Максимум очков в первых пяти турах, но потом – проблемы: поражения от «Анжи», «Динамо», ЦСКА. Перед декабрьской паузой – ноль очков с «Рубином». Да, «Зенит» лидировал, но Семака критиковали за скучный футбол, а «Краснодар» отставал всего на очко. Требовались изменения. И руководство тогда максимально помогло.

Как «Зенит» сделал три трансфера за зиму

Это было первое полноценное трансферное окно Хавьера Рибалты. Летом его взяли спортивным директором, но тогда времени на поиск новичков оставалось мало. Поэтому ждали зимы. Понимали, что доступных игроков в январе найти трудно, однако каталонец должен был отрабатывать приличный оклад. И со своей задачей справился. Клуб подписал сразу трёх футболистов, которые в последующие годы приносили и продолжают приносить пользу – Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна.

Важно: всё это могло сорваться, если бы не трансфер Леандро Паредеса в «ПСЖ». «Зенит» отдал относительного лидера за € 40 млн, освободил ещё одно легионерское место благодаря аренде Михи Мевли и вышел на рынок с сильных позиций.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Переход Ракицкого многие справедливо соотносят с Семаком. Он общался и с самим игроком, и его представителями. Но трансфер не состоялся бы без утверждения Рибалты. А работа была сложной, учитывая отношения между странами. Ракицкий доверился Семаку, получил пару миллионов оклада, а «Шахтёр», нуждающийся в деньгах, принял оффер из Питера. Около € 10 млн плюс комиссия – столько улетело из бюджета «Зенита» за дэфа, который уже 2,5 года основной игрок команды.

Переход Барриоса – конкретная работа Рибалты. Парень играл за «Боку», скауты из разных клубов приметили его ещё во время чемпионата мира в России. Так что аргентинцы выбирали из разных предложений. Здесь понадобились те самые деньги – в Европе мало кто заплатил бы за него € 15 млн. «Зенит» согласился и точно не ошибся. С первых матчей он ворвался в основу и стал одним из лучших опорников лиги. Сейчас это важный актив клуба, а Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Недавно «Зенит» продлил Барриоса до 2026 года и вряд ли готов отпустить в другой клуб меньше, чем за те самые 20.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Третий трансфер – совместная работа Семака и Рибалты. Азмуну всё нравилось в Казани. Но Питер нашёл удачный момент и забрал на тот момент 24-летнего нападающего за € 12 млн. Да, немаленькая сумма ушла на комиссии. Но тогда вряд ли кто-то об этом пожалел. Форвард быстро нашёл взаимопонимание с Артёмом Дзюбой, а их пара два сезона подряд становилась лучшей по системе «гол+пас».

Что будет в это зимнее окно?

Интересно, что трансферное окно того сезона – уникальное. «Зенит» обычно не так активен зимой на рынке и, как правило, либо тратит мало, либо не тратит ничего. Но небезосновательно многие ожидают, что серьёзные трансферы будут именно сейчас. Даже несмотря на отсутствие спортивного директора уровня Рибалты. Эту вакансию закрывают Семак и гендиректор Александр Медведев, которые согласуют свои планы с председателем совета директоров Еленой Илюхиной. Главная проблема нынешнего «Зенита» – восемь игроков с истекающими через полгода контрактами. И наверняка клуб заменит часть из них на новых. Сейчас под вопросом будущее Станислава Крицюка, Михаила Кержакова, Алексея Сутормина, Магомеда Оздоева, Александра Ерохина, Ракицкого, Азмуна и Дзюбы.

Но ключевым фактором, который может тормозить вероятные приобретения, является отсутствие значимых продаж. Паредес был последним серьёзным трансфером на выход. Дело не в том, что у «Зенита» нет денег, но необходимо соответствовать правилам финансового фэйр-плей. А летом клуб уже и так потратился на Клаудиньо.

Тем не менее, по информации «Чемпионата», Семак попросит руководство усилить хотя бы две позиции. Особенно с учётом того, что как минимум половины из той восьмёрки точно не будет летом, а возможно, уже зимой. Плюс не за горами возможное изменение лимита на легионеров. Поэтому клуб следит за потенциальными новичками в других странах. «Зенит» готов расставаться и с некоторыми игроками, чьи контракты не заканчиваются летом. Тем более в случае приличных предложений. Тогда финансовых возможностей для усиления точно будет больше.

Пока же клуб купил только Ивана Сергеева. Но есть ощущение, что этим дело не закончится.