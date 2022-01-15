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Новый тренер «Краснодара» провёл первую тренировку и сказал пару слов по-русски

Новый тренер «Краснодара» провёл первую тренировку и сказал пару слов по-русски
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Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке в пятницу был представлен команде и провёл свою первую тренировку.

«Третий день сбора в Дубае стартовал для «Краснодара» с командного собрания, где футболистам был представлен новый тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке. Вечером немецкий специалист впервые провел тренировку чёрно-зелёных. После разминки команда поработала над передачами и держанием мяча, а завершила занятие небольшой футбольной сессией», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

На опубликованном клубом видеообзоре видно, что немецкий специалист, проводивший тренировку на английском языке, выучил и несколько слов по-русски. Так, он по-русски произнёс фразу «Добрый день».

О назначении Фарке стало известно 13 января. Он заменил на должности главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко, который был уволен в начале января.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководил командой с 2017 года.

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