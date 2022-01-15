Эмиль Бохинен рассказал, как проходит первый сбор ЦСКА в Испании

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, как проходит первый сбор клуба в Кампоаморе (Испания).



«Я хорошо отдохнул, на Рождество побыл с семьёй. С отцом во время каникул мы постоянно общались о футболе и не только — впрочем, то же самое происходит и в сезоне (улыбается). Потом поехал на Маврикий с девушкой и провёл там 10 дней. Восстанавливался, выполнял необходимые физические упражнения, чтобы подойти к сборам в хорошем состоянии — благо инфраструктурные возможности для этого были. Понимал, что должен быть готов к серьёзным нагрузкам в Кампоаморе, поэтому немало времени провёл в тренажёрке.



Здесь на сборах из-за небольшого дискомфорта день или два я выполнял не все упражнения, оставаясь при этом в общей группе. План таков, что завтра возвращаюсь к полноценным нагрузкам. Врачи, реабилитологи всё контролируют, я сам чувствую, что нахожусь в неплохой форме и моё тело готово.



В Кампоаморе мне нравится всё, но в первые дни очень мало солнца. Надеюсь, что эта маленькая проблема тоже устранится», — цитирует Бохинена пресс-служба ЦСКА.

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