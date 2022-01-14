ЦСКА готов продлить соглашение с Магнуссоном до 2024 года

ЦСКА планирует подписать новое соглашение с защитником Хёрдуром Магнуссоном. Действующий контракт с исландским футболистом истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Максим Фридман в «Телеграме».
По сведениям источника, московский клуб готов предложить Магнуссону контракт до 2024 года. Решение о продлении контракта будет приниматься ближе к концу сборов в Кампоаморе.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Магнуссон продолжил восстановление после разрыва ахиллова сухожилия в Исландии.
Хёрдур перешёл в ЦСКА из английского «Бристоль Сити» в 2018 году. В прошлом сезоне исландский защитник принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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