«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 15 января, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Пол Тирни. Ему будут помогать ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери – Дин Уайтстоун.
«Уотфорд» набрал 13 очков в 18 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (11) находится на 19-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (53). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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