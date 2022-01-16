Мбаппе забивает 10 голов в чемпионате Франции 6-й сезон подряд
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился забитым мячом в матче 21-го тура французской Ла Лиги с «Брестом». Этот гол стал для 23-летнего футболиста 10-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Он забивает в турнире двукратное число мячей шестой сезон подряд. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.
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