«ПСЖ» следит за форвардом «Челси» Лукаку. Клуб видит в бельгийце замену Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» следит за форвардом «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.



По информации источника, «ПСЖ» готов приобрести бельгийца на замену нападающему Килиану Мбаппе, который летом может покинуть стан парижан. Руководство «ПСЖ» намерено предложить синим € 90 млн за трансфер Лукаку.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:2).



28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 20 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»:

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