Фернандеш – второй в АПЛ после Салаха по результативным действиям за последние два года

15 января, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 2:2. Дубль в составе «Манчестера» оформил Бруну Фернандеш.

С момента перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года Бруну Фернандеш принял участие в 70 матчах АПЛ и набрал 55 результативных действий – 33 гола и 22 голевые передачи.

За тот же отрезок времени больше в АПЛ набрал лишь нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На его счету 63 результативных действия, сообщает в «Твиттере» OptaJoe.

«Манчестер Юнайтед» с 32 очками и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.