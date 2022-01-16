Нойер — о новом контракте: «Бавария» вошла в историю. Конечно, хочу быть частью этого
Поделиться
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.
«Бавария» — выдающийся клуб. Мы вошли в историю и продолжаем пытаться и дальше оставлять свой след. Конечно, я хочу быть частью этого», — приводит слова Нойера Sport1.de.
Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году. Нойер является капитаном «Баварии» и немецкой сборной. Действующий контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов.
Комментарии
- 16 января 2022
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
07:37
-
05:21
-
04:51
-
04:46
-
03:59
-
03:57
-
03:35
-
03:19
-
02:57
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:34
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:29
Партнерский контент