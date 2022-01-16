Нойер — о новом контракте: «Бавария» вошла в историю. Конечно, хочу быть частью этого

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.



«Бавария» — выдающийся клуб. Мы вошли в историю и продолжаем пытаться и дальше оставлять свой след. Конечно, я хочу быть частью этого», — приводит слова Нойера Sport1.de.



Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году. Нойер является капитаном «Баварии» и немецкой сборной. Действующий контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

«Бавария» набрала 46 очков и идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть баллов.