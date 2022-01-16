Мбаппе — арбитру матча «ПСЖ» — «Брест»: убирайся отсюда! Ты даже судить не умеешь
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Вчера, 16 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже в рамках 21-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «ПСЖ» принимал «Брест». Хозяева победили со счётом 2:0.
В первом тайме встречи между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и хавбеком «Бреста» Уго Маньетти произошла перепалка. Игроки столкнулись, а Мбаппе схватил соперника за футболку. Футболистов растащили партнёры по командам, а главный арбитр встречи Микаэль Лесаж показал жёлтые карточки обоим игрокам. Мбаппе разозлился и обратился к судье.
«Как я мог получить жёлтую карточку? Как я мог? Давай, убирайся отсюда! Ты даже судить не умеешь. В этой лиге всегда одно и то же… А ты, резервный рефери, ты был рядом с нами и ничего не видел?» — приводит слова Мбаппе Get French Football News.
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