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Маурисио Почеттино: «ПСЖ» хотел обыграть «Брест» с более крупным счётом

Маурисио Почеттино: «ПСЖ» хотел обыграть «Брест» с более крупным счётом
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча 21-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:0).

«Во втором тайме мы показали себя лучше как команда. Я доволен работой всех игроков. Это был непростой матч с командой, которая отлично работает в обороне. Я доволен, мы много работали на этой неделе и продолжим в том же духе. Самое главное, что были опасные моменты и благоприятные ситуации. Нам хотелось выиграть с более крупным счётом», — приводит слова Почеттино AFP.

«ПСЖ» набрал 50 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая ближайшего преследователя в лице «Ниццы» на 11 очков. «Брест» (25) — 13-й.

В следующем, 22-м туре «ПСЖ» встретится в домашнем матче с «Реймсом», «Брест» также сыграет дома с «Лиллем».

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