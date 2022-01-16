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«Бетис» обыграл «Севилью» в скандальном матче 1/8 финала Кубка Испании

«Бетис» обыграл «Севилью» в скандальном матче 1/8 финала Кубка Испании
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье доигрывался матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» — «Севилья». Хозяева одержали победу – 2:1.

На 35-й минуте счёт в игре открыл Алехандро Гомес с передачи Оливера Торреса. Через четыре минуты французский полузащитник хозяев Набиль Фекир сделал счёт в матче равным.

На 73-й минуте полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Вильям Карвалью.

Напомним, вчерашняя встреча между «Бетисом» и «Севильей» была прервана в концовке первого тайма из-за предмета, прилетевшего в полузащитника гостевой команды Жоана Жордана с сектора активной поддержки хозяйской команды. По имеющимся сведениям, в испанца прилетела палка. У игрока была диагностирована черепно-мозговая травма.

Кубок Испании. 1/8 финала
16 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Гомес – 35'   1:1 Фекир – 39'   2:1 Каналес – 73'
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