Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ван де Бек отказался уходить в аренду в «Ньюкасл»
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«Ньюкасл» планировал арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, но нидерландский футболист отказался переходить в команду из-за низкого положения «сорок» в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее ван де Бек сменил агента в надежде найти новый клуб. В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в 13 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом.
Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.
«Астон Вилла» добыла ничью с «Ман Юнайтед»:
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