Сборная Кот-д'Ивуара пропустила гол в матче КАН после курьёзной ошибки голкипера

Сегодня, 16 января, в матче 2-го тура Кубка африканский наций в группе Е встречались Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне. Матч проходил на стадионе «Дуала» в Камеруне и закончился со счётом 2:2.



Сьерра-Леоне добыл одно очко, сравняв счёт на третьей добавленной минуте ко второму тайму. В этом эпизоде 35-летний голкипер сборной Кот-д'Ивуара Бадра Сангаре серьёзно ошибся, выронив мяч после скидки назад головой от своего защитника.

В моменте с голом Сангаре получил травму и покинул поле. Все пять замен уже были сделаны, поэтому в ворота встал защитник Серж Орье.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кот-д'Ивуар набрал четыре очка и за тур до конца группового этапа занимает первое место в группе. Сьерра-Леоне занимает второе место, набрав два очка.