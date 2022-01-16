Перес: «Реал» — клуб с наибольшим количеством болельщиков в мире

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий после победы мадридской команды над «Атлетиком» (2:0) в матче за Суперкубок Испании.

«Этот титул много значит. В последнее время мы вносили изменения, и мы открываем новую эру с тренером, который очень хорошо нас знает, с защитой, которую мы обновили и которая дала хорошие результаты. Мы счастливы и полны оптимизма.

Марсело велик, он легенда «Реала». У него есть признание в любой точке мира. Модрич и Куртуа — два лучших игрока в мире на своих позициях.

«Мадрид» глобален. Во всём мире полно мадридистов. Футбол глобален, и «Мадрид», без сомнения, является клубом с наибольшим количеством болельщиков в мире», — приводит слова Переса издание Mundo Deportivo.