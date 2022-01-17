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72-летний президент «Лиона» заявил, что не покинет клуб без завоевания европейского трофея

72-летний президент «Лиона» заявил, что не покинет клуб без завоевания европейского трофея
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72-летний президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что не уйдёт в отставку, пока клуб не выиграет европейский трофей под его управлением.

«Это правда, что в этом году в спортивном блоке клуба есть небольшой беспорядок. Мы сделали выбор, который показал себя не самым лучшим. Уход Жуниньо с поста спортивного директора ранит наши сердца. Тем не менее, с Жуниньо или без него, проект, направленный на достижение вершин, чтобы оставаться самым подходящим клубом в долгосрочной перспективе, всегда существует. Я не уйду, не выиграв европейский трофей с «Лионом», поэтому мы попытаемся достичь этой цели, даже в шторм, пытаясь найти недостающие пазлы, чтобы продолжить инвестировать в перспективу и добраться до цели», — цитирует Оляса Get French Football News.

Напомним, в текущем сезоне «Лион» (16) выступает в Лиге Европы – на групповой стадии клуб занял первое место в квартете с «Рейнджерс» (8), пражской «Спартой» (7) и «Брондбю» (2).

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