Модрич – после победы в Суперкубке: играть за «Реал» — невероятно. Это лучший клуб в мире

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями после завоевания Суперкубка Испании после победы над «Атлетиком» (2:0), в котором ему удалось отметиться забитым мячом.
«Мы очень рады завоевать этот титул. Конечно, «Реал» не должен долго отмечать этот успех, потому что впереди ещё большой отрезок сезона, и мы должны продолжать бороться за другие трофеи.
Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму и помогать команде, насколько могу. Я наслаждаюсь футболом, как никогда раньше. Мне всегда это нравилось, но сейчас больше, чем когда-либо, потому что ты не знаешь, когда это может закончиться.
Играть за мадридский «Реал» невероятно. Это лучший клуб в мире, и я благодарен за всё, что со мной происходит. Я надеюсь, что мы завоюем новые титулы», — цитирует Модрича Mundo Deportivo.
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