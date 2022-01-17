Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке Испании
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе «сливочных» в Суперкубке Испании. В финале «Реал» обыграл «Атлетик».
«Я очень счастлив! Мы хорошо сыграли в двух матчах. Сегодня «Реал» много владел мячом. Мы хорошо развивали атаки, прекрасно работали с мячом. Команда показала, что заслужила победу.
Модрич, Кроос и Каземиро одинаково хороши. Когда их нет, у нас проблемы с построением игры.
Что значит данный титул? Это стимул для того, чтобы продолжать нашу работу», — цитирует Анчелотти Marca.
Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема. Данная победа стала 12-й для «Реала» в турнире.
Комментарии
- 17 января 2022
-
00:37
-
00:36
-
00:26
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 16 января 2022
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:37
-
23:31
-
23:25
-
23:20
-
23:20
-
23:19
-
23:03
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:53
Партнерский контент