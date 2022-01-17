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Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке Испании

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе «сливочных» в Суперкубке Испании. В финале «Реал» обыграл «Атлетик».

«Я очень счастлив! Мы хорошо сыграли в двух матчах. Сегодня «Реал» много владел мячом. Мы хорошо развивали атаки, прекрасно работали с мячом. Команда показала, что заслужила победу.

Модрич, Кроос и Каземиро одинаково хороши. Когда их нет, у нас проблемы с построением игры.

Что значит данный титул? Это стимул для того, чтобы продолжать нашу работу», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Атлетик» — «Реал» завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных». За «Королевский клуб» забили полузащитник Лука Модрич и нападающий Карим Бензема. Данная победа стала 12-й для «Реала» в турнире.

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