«Барселона» запрашивает у «Челси» € 60 млн за де Йонга
Поделиться
Лондонский «Челси» интересуется покупкой полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, предложив за трансфер 24-летнего нидерландского футболиста € 40 млн. Ожидается, что в Испании отклонят это предложение, так как в клубе хотят получить за де Йонга € 60 млн. Об этом сообщает El Nacional.
По сведениям источника, претендентами на де Йонга также являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити».
Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.
Новость по теме«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием Суперкубка Испании
Комментарии
- 17 января 2022
-
11:16
-
11:07
-
10:48
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:37
-
09:27
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
05:57
-
05:27
-
04:46
-
04:16
-
04:05
-
03:50
-
03:29
-
03:14
-
02:42
-
02:26
-
02:06
-
01:55
-
01:38
-
00:51
Партнерский контент