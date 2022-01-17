«Барселона» запрашивает у «Челси» € 60 млн за де Йонга

Лондонский «Челси» интересуется покупкой полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, предложив за трансфер 24-летнего нидерландского футболиста € 40 млн. Ожидается, что в Испании отклонят это предложение, так как в клубе хотят получить за де Йонга € 60 млн. Об этом сообщает El Nacional.

По сведениям источника, претендентами на де Йонга также являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити».

Де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.