Патрис Эвра отреагировал на увольнение Рафаэля Бенитеса, обратившись к Уэйну Руни

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра отреагировал на известие об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «Эвертона», обратившись к бывшему игроку «ирисок» Уэйну Руни.

«Дом, милый дом», — написал Эвра в комментарии к посту Sky Sports, тегнув Руни.

Фото: «Инстаграм» Sky Sports

61-летний наставник возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года. Контракт испанца с клубом был рассчитан до июня 2024 года. «Эвертон» сумел одержать лишь одну победу в последних 13 матчах в английской Премьер-лиге. «Ириски» располагаются на 16-м месте в турнирной таблице. Уэйн Руни является главным тренером «Дерби Каунти».

Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Эвертон»:

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