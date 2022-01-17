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Килиан Мбаппе посвятил гол 8-летней болельщице, подвергшейся оскорблениям в соцсетях

Килиан Мбаппе посвятил гол 8-летней болельщице, подвергшейся оскорблениям в соцсетях
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе посвятил гол в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:0) юной болельщице, подвергшейся оскорблениям в соцсетях, сообщает RMC Sports.

Ранее 8-летняя Камилла, у которой диагностирован синдром VACTERL, опубликовала видеообращение, в котором поздравила Мбаппе с Новым годом и попросила не уходить из «ПСЖ». Позже под её постом в соцсетях появилось множество комментариев с оскорблениями.

Мбаппе публично поддержал девочку и осудил тех, кто оскорблял Камиллу. После гола в ворота «Бреста» форвард подбежал к камере и прокричал: «Камилла! Это для тебя».

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

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