Килиан Мбаппе посвятил гол 8-летней болельщице, подвергшейся оскорблениям в соцсетях

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе посвятил гол в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:0) юной болельщице, подвергшейся оскорблениям в соцсетях, сообщает RMC Sports.



Ранее 8-летняя Камилла, у которой диагностирован синдром VACTERL, опубликовала видеообращение, в котором поздравила Мбаппе с Новым годом и попросила не уходить из «ПСЖ». Позже под её постом в соцсетях появилось множество комментариев с оскорблениями.



Мбаппе публично поддержал девочку и осудил тех, кто оскорблял Камиллу. После гола в ворота «Бреста» форвард подбежал к камере и прокричал: «Камилла! Это для тебя».

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022.