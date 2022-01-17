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Максим Петров: у «Локомотива» боевой настрой, готовы полностью отдаться зимним сборам

Максим Петров: у «Локомотива» боевой настрой, готовы полностью отдаться зимним сборам
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Петров поделился впечатлениями от первой тренировки на зимних сборах в Испании.

«Настроение отличное, погода супер. В Испании тепло. Поляна очень хорошая, будем тренироваться. Первая тренировка была не интенсивная, а больше втягивающая. Повеселились, поиграли, размялись, подготовились к следующему дню. У нас боевой настрой, готовы полностью отдаться этим сборам и полноценно подойти ко второй половине чемпионата», — сказал Петров в интервью пресс-службе «Локомотива».

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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