Максим Петров: у «Локомотива» боевой настрой, готовы полностью отдаться зимним сборам
Поделиться
Полузащитник московского «Локомотива» Максим Петров поделился впечатлениями от первой тренировки на зимних сборах в Испании.
«Настроение отличное, погода супер. В Испании тепло. Поляна очень хорошая, будем тренироваться. Первая тренировка была не интенсивная, а больше втягивающая. Повеселились, поиграли, размялись, подготовились к следующему дню. У нас боевой настрой, готовы полностью отдаться этим сборам и полноценно подойти ко второй половине чемпионата», — сказал Петров в интервью пресс-службе «Локомотива».
Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Комментарии
- 17 января 2022
-
14:08
-
13:48
-
13:42
-
13:25
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
12:56
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
12:04
-
12:01
-
11:33
-
11:31
-
11:27
-
11:22
-
11:16
-
11:07
-
10:48
-
10:36
-
10:35
-
10:20
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:42
-
09:40
-
09:37
Партнерский контент