ЦСКА объявил о переходе Медины

Полузащитник Хесус Медина официально стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Медина перейдёт в московский ЦСКА и будет получать в новом клубе € 1,77 млн в год. Также отмечается, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на три с половиной года. Изначально московский клуб предложил 24-летнему полузащитнику зарплату в € 650 тыс. в год, что не устроило игрока.



Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.



ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Компоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.