Хесус Медина стал игроком ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина заключил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение 24-летнего футболиста с армейцами рассчитано на три с половиной года.

«Добро пожаловать, Хесус!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона 2021 года стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».



Напомним, ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Компоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт с московским «Спартаком» в РПЛ в конце февраля.