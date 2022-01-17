Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миралем Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

Миралем Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», не планирует возвращаться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист чувствует себя комфортно в турецкой команде и рассчитывает остаться там на более длительный срок.

Напомним, Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне 31-летний боснийский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Турции и отдал 2 результативные передачи.

«Бешикташ» в 21 матче набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспорт», в 21 встрече набравший 50 очков. Действующий чемпион Турции — «Бешикташ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022