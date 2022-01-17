Игнатов объяснил, почему Селихову сложно забить с пенальти

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о вратаре московской команде Александре Селихове.



«Была уверенность, что Селихов вытащит пенальти с «Легией». Саша – очень крутой вратарь. Когда он отбил, всем крышу сорвало. После свистка все рванули на поле. Селя на пенальти вообще очень сильный, ему тяжело забить. Знаю, о чём говорю: мы часто остаёмся после тренировок и отрабатываем удары. Саша стоит на линии, смотрит тебе прямо в глаза. И тебе становится очень тяжело бить. Знаешь, куда ударишь, а он прыгает прямо туда, будто мысли читает. Селя может спокойно пять из пяти взять за серию.



Очень рад за Селю, мне он нравится как вратарь. Мало кто знает, как Саша работал, как шёл к возвращению. Получил шанс и по полной им воспользовался, я его за это очень уважаю. Саша терпел два года, получал травму за травмой, ходил подавленным, но не сдавался – в итоге ему воздалось», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.