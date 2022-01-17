Полузащитник «Ромы» Дзаньоло может заменить Дибалу в «Ювентусе»

«Ювентус» интересуется полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло, информирует издание Tuttomercatoweb.

Туринский клуб может сделать предложение по 22-летнему футболисту ближайшим летом, если не продлит контракт с форвардом Пауло Дибалой, истекающий как раз по окончании этого сезона.

«Рома» же намерена продлить соглашение с Дзаньоло, рассчитанное до 2024 года. Но игрок может повременить с решением, учитывая интерес «Ювентуса». Впрочем, даже если Дзаньоло решит подписать новый контракт, туринский клуб всё равно готов побороться за него, сообщает источник.

В этом сезоне Дзаньоло провёл 18 матчей в итальянской Серии А и забил 1 гол. На счету Дибалы 7 мячей и 3 результативные передачи в 16 матчах чемпионата.