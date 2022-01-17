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Лемина завершил карьеру в сборной Габона на фоне скандала

Лемина завершил карьеру в сборной Габона на фоне скандала
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Полузащитник Марио Лемина объявил о завершении карьеры в сборной Габона.

Игрок «Ниццы» был вызван на Кубок Африки, но вместе с форвардом «Арсенала» Пьером-Эмериком Обамеянгом пропустил первые два матча из-за коронавируса и его последствий. При этом СМИ сообщали, что за несколько дней до начала КАН Лемина и Обамеянг были замечены на вечеринке и прибыли в расположение сборной пьяными. За это они получили весомую порцию критики от футбольной общественности.

«Я не собираюсь подливать масло в огонь лжи, направленной на то, чтобы причинить мне вред. Мне очень больно от того, что нашу сборную окружают лишь лжецы, которым нужно создать шумиху. Удачи команде на турнире», – приводит цитату Лемина RMC Sport.

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