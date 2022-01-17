Медина рассказал, кого из ЦСКА знал до перехода в армейский клуб

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал футболистов армейского клуба, которых знал до своего переезда в Россию.

«Кого знал из ЦСКА до перехода в клуб? Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо». Знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему. Хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт в РПЛ с московским «Спартаком» в конце февраля.