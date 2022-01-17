Новичок ЦСКА Медина: мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал свой переход в стан московского клуба.

«Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперёд в моей карьере. ПФК ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли. Настроение — замечательное», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года. Медина выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2018 года и по итогам сезона-2021 стал чемпионом МЛС в составе клуба. Ранее хавбек защищал цвета парагвайского клуба «Либертад».

ЦСКА в настоящее время проводит зимний сбор в испанском Кампоаморе. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведёт в РПЛ с московским «Спартаком» в конце февраля.