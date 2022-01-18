Главный тренер сборной Португалии Сантуш не включил Роналду в тройку лучших игроков года

ФИФА опубликовала итоги голосования за награду лучшему игроку 2021 года.
В голосовании принимали участие капитаны и главные тренеры сборных, представители медиа и болельщики. Капитанам, тренерам и журналистам нужно было выбрать тройку лучших футболистов по итогам года. Первое место давало 5 очков, второе — 3, третье — 1.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не включил в свою тройку капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду. На первое место Сантуш поставил Н'Голо Канте, на второе — Жоржиньо (оба — из «Челси»), а на третье — Роберта Левандовского («Бавария»).
Напомним, лучшим игроком 2021 года по итогам голосования стал Левандовски. В тройку лучших, помимо поляка, вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».
Левандовски стал самым результативным игроком 2021 года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии, два на клубном чемпионате мира и 11 – за сборную Польши.
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