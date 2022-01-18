Футболисты «Краснодара» сыграли в регби на первом зимнем сборе в Дубае. Фото

Футбольный клуб «Краснодар» проводит первый зимний тренировочный сбор в Дубае. В рамках подготовки к возобновлению сезона «быки» играют в регби, информирует официальный сайт клуба.
Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Напомним, 13 января «Краснодар» объявил о назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост главного тренера.
Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре прошлого года. Немецкий специалист руководил командой с 2017 года. Тренер дважды выводил «Норвич» из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона, в английскую Премьер-лигу.
«Краснодар» находился без главного тренера после увольнения с этой должности белорусского специалиста Виктора Гончаренко 5 января. Гончаренко руководил краснодарской командой с апреля 2021 года.
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