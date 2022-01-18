Ушёл из жизни легендарный игрок и президент «Реала» Франсиско Хенто

Сегодня, 18 января, в возрасте 88 лет ушёл из жизни легендарный игрок и президент мадридского «Реала» Франсиско Хенто.
«Футбольный клуб «Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто — почётного президента «Реала», одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола.
«Реал» хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким.
Фигура Пако Хенто верно представляет все ценности мадридского «Реала», она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники «Королевского клуба» и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд», — написала пресс-служба «Реала» на официальном сайте.
Напомним, Хенто — единственный игрок в истории футбола, выигравший 6 Кубков европейских чемпионов. Он защищал цвета мадридского клуба с 1953 по 1971 год. За 18 сезонов в «Реале» он выиграл 6 евротрофеев, 12 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны, один Межконтинентальный кубок и ряд других турниров. Всего на его счету 23 трофея в «Реале» — это рекорд «сливочных». В составе «Королевского клуба» Хенто сыграл 600 матчей и забил 182 гола.
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