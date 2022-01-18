Арбитр РПЛ — о событиях в Казахстане: на наших глазах БТР расстреляли из автоматов

Арбитр РПЛ Максим Ковалёв рассказал о том, как застал боевые действия в Алма-Ате во время протестов.



«Мы не сразу поняли, что начались боевые действия. 4 января мы с женой и двумя детьми спокойно гуляли во дворе… Когда раздались взрывы, было полное ощущение, что запускают новогодние фейерверки. Поначалу мы даже не думали о чём-то другом. Узнали обо всём, только когда вернулись домой и включили телевизор. После этого из квартиры не выходили — понимали, что за нашим домом идут реальные боевые действия.



На следующий день вроде как всё немножко затихло. Мы с другом вышли в продуктовый магазин. В этот момент мимо нашего дома проезжали БТР — они возвращались с площади. И на наших глазах военную технику расстреляли из автоматов. Это был единственный случай, когда мы могли попасть под обстрел. Естественно, ни о каком магазине речи уже не шло», — приводит слова Ковалёва «Спорт-экспресс».