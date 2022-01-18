Голкипер «Рубина» перешёл в шотландский клуб «Ливингстон»

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов продолжит карьеру в Шотландии. 27-летний голкипер стал игроком «Ливингстона», информирует официальный сайт шотландского клуба.
Отмечается, что Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу. Стороны подписали контракт на полтора года.
В составе «Рубина» Коновалов выступал с 2018 года. За это время 27-летний воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».
В сентябре прошлого года появилась информация, что Коновалов летом мог перейти в один из клубов чемпионата Греции, но в итоге сделка не состоялась — у Ивана не оказалось греческой рабочей визы, а была только испанская.
«Ливингстон» занимает восьмое место (из 12) в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал о высокой вероятности перехода Коновалова в «Ливингстон».
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