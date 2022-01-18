Тухель: Маунт недоволен, что не попал в старт на «Ман Сити». Мы выбрали быстрых игроков

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что полузащитник Мэйсон Маунт был недоволен тем, что не попал в стартовый состав на важный матч АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1).

«Я понимаю [его недовольство], это абсолютно нормально, и всё равно это остаётся в рамках характера Мэйсона – доброго, вежливого и уважительного. Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот [недовольный] взгляд.

Он находится в команде, чтобы играть в подобных матчах, но мы просто выбрали быстрых игроков. Мы думали, что могли бы чаще вскрывать их оборону с Хакимом [Зиешем] в качестве левоногого футболиста на левом фланге и с Кристианом [Пулишичем] на правом фланге, поскольку появление Кристиана в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Мэйсон.

Мне показалось, что Мэйсон находится не в оптимальной зоне, в которой его место не обсуждается, как почти всегда и есть в его случае. Поэтому мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Он недоволен этим, но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Обзор матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»:

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