Салихамиджич: Левандовски любит ставить рекорды. Премия The Best будет мотивировать его

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался об итогах премии The Best.

Форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски стал лучшим игроком года по версии ФИФА, а голкипер Мануэль Нойер вошёл в тройку лучших голкиперов, уступив первое место Эдуарду Менди из «Челси».

«Роберт заслужил этот приз. Жаль, что Мануэль не выиграл, мы все хотели бы этого для него. Для меня он был лучшим, но, конечно, я также поздравляю Эдуарда Менди. Все в «Баварии» знают, что Роберт и Мануэль сыграли важную роль в успехе нашего клуба.

Роберт уже много лет стабильно выступает на мировом уровне. Он сосредоточил свою жизнь на карьере. Он проявляет дисциплину и желание на каждой тренировке, поэтому всегда оптимально подготовлен. Тот факт, что он сохранил титул лучшего футболиста мира, подчёркивает его выдающийся статус, и это будет мотивировать его в этом сезоне. Роберт любит ставить рекорды. Мы гордимся тем, что он добавил столько уникальных глав в историю «Баварии», — цитирует Салихамиджича сайт «Баварии».