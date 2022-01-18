Журналист Гордон: как только Шевченко пойдёт во власть, это будет провал

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился мнением об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».



«Андрей Шевченко — это гордость Украины. Украину в мире знают благодаря трём людям сегодня: братьям Кличко и Андрею Шевченко. Андрей Шевченко — великий футболист, великий спортсмен и великий украинец. То, что он пошёл в этот слабенький «Дженоа», и то, что его освободили спустя два месяца — это вопросы к руководству клуба. Потому что всегда президенту клуба виднее, кого он приглашает, кого он освобождает и когда он это делает.



Что касается того, чтобы Шевченко пришёл на пост министра спорта Украины, то, я думаю, что это не его. Не надо ему идти в политику. Андрею надо заниматься футболом. У него предложений наверняка будет много. Как только он пойдёт во власть, тем более с этой командой, будет провал. Если бы Андрей у меня спросил, я бы сказал: ни в коем случае не идти во власть, тем более в этой команде, которая себя давно исчерпала», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».