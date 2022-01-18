«Уфа» проиграла венгерскому клубу «Пакш» в товарищеском матче в Турции

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции «Уфа» встречалась с венгерским клубом «Пакш». Игра, прошедшая на тренировочном поле отеля «Кемпински», завершилась победой «Пакша» со счётом 2:0.



На 48-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пакша» Мартин Адам. На 87-й минуте форвард Даниэль Бёде упрочил преимущество венгерской команды в счёте.



«Уфа» в 18 матчах набрала 16 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Уфа» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 27 февраля.