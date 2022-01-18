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«Уфа» проиграла венгерскому клубу «Пакш» в товарищеском матче в Турции

«Уфа» проиграла венгерскому клубу «Пакш» в товарищеском матче в Турции
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В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции «Уфа» встречалась с венгерским клубом «Пакш». Игра, прошедшая на тренировочном поле отеля «Кемпински», завершилась победой «Пакша» со счётом 2:0.

На 48-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пакша» Мартин Адам. На 87-й минуте форвард Даниэль Бёде упрочил преимущество венгерской команды в счёте.

«Уфа» в 18 матчах набрала 16 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре чемпионата России после зимнего перерыва «Уфа» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 января 2022, вторник. 17:00 МСК
Пакш
Пакш, Венгрия
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Адам – 48'   2:0 Бёде – 87'
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