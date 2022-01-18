Рибери может продолжить карьеру в чемпионате Турции
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Французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, на 38-летнего француза претендуют турецкие команды «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».
Напомним, Рибери стал игроком «Салернитаны» в сентябре 2021 года. Соглашение французского футболиста с клубом рассчитано на один год. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи. Ранее Рибери выступал за такие клубы, как «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Бавария», «Фиорентина» и другие команды.
«Салернитана» в 18 матчах набрала 8 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А.
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