Шевченко перед увольнением из «Дженоа» отказался возглавить «Галатасарай»

Украинский тренер Андрей Шевченко в январе получил предложение от «Галатасарая», но отклонил его, сообщает в своём телеграм-канале журналист Игорь Бурбас.
Предложение от турецкого клуба поступило в последние дни работы Шевченко в «Дженоа». Украинец был уволен 15 января.
11 января «Галатасарай» объявил, что новым главным тренером стал бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Турции.
Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
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