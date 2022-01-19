Савиола: чем раньше «Барселона» забудет о Месси, тем лучше для неё

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола отметил, что испанскому клубу нужно быстрее забыть о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси, который на протяжении длительного времени защищал цвета сине-гранатовых.



«Месси после себя оставил огромную брешь, которую трудно кем-то заполнить. «Барселона» должна постараться, чтобы это повлияло на неё как можно слабее. И чем раньше она забудет о Месси, тем для неё будет лучше.



С тем знанием футбола, которым обладает Хави, я уверен, он добьётся успеха. Самое главное, что команда демонстрирует прогресс и в Суперкубке Испании играла на равных с мадридским «Реалом» (2:3). Молодёжь набирается опыта, надо запастись терпением, но почерк тренера уже виден», — цитирует Савиолу Esports COPE.

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