Глава «Боруссии»: говорить, что клуб выдвинет Холанду ультиматум — полная чушь
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке вновь отреагировал на слова нападающего Эрлинга Холанда о том, что на него оказывается давление в вопросе его будущего в клубе.
«Говорить, что «Боруссия» выдвинет Эрлингу ультиматум, — это полная чушь. Крайнего срока [о решении по поводу его будущего] нет», — сказал Ватцке ARD.
Также функционер отметил, что, если Холанд уйдёт, «Боруссия» будет искать ему замену, как это было в случае с переходом Роберта Левандовского в «Баварию».
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 13 матчах. Контракт норвежского форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.
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